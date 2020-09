Jüri Kõre: elurikkus nagu koronaviirus!

Ühel ajal mitme eesmärgi (liigiline mitmekesisus ja liikide sobivus linnakeskkonda, erinevate kultuuriliste, spordi, vaba aja ja ka äriliste taotluste realiseerimise võimalus jms) täitmiseks peab haljasalal olema teatav suurus. Milline on see «optimaalne miinimum», jätaksin spetsialistide välja öelda.

Kui turistina käia Prahas või Stockholmis, võib neist linnadest jääda üsna kivine mulje. Kuid sealne keskmise haljasala suurus (50 hektarit) jääb Tartul (linnana, mitte omavalitsusena) aegade lõpuni saavutamata. Samas, vaid kahel protsendil Rootsi ja Tšehhi pealinna elanikest kulub lähimasse parki või aeda jõudmiseks rohkem kui 10 minutit.

Aga mis veelgi olulisem. Vaatlusperioodil, aastatel 2006–2016, on valdava osa uuringusse lülitatud linnade roheliste alade pind ühe elaniku kohta suurenenud.

Keskmine kodanik peab Tartut roheliseks. Kriitiline kodanik muretseb rohealade ühetaolisuse ja vähenemise pärast.

Ükspuha millises Tartu linna otsas ka raiet tehakse, ametnikel on selle õigustuseks kolm argumenti. Et see on vältimatu. Et see on optimaalne. Et see on kompromiss. Viimane väide tühistab kaks esimest. Tegelikult pole (raie) vältimatu ja pole optimaalne!

Linnasotsioloogia üks empiirilisi põhitõdesid on: elamukruntide parim naaber on parkmets, park või haljasala. Roheliste aladega piirnevad kinnistud on teistsuguse asukohaga kinnistutest kallimad. Seega tuleb ametnike väidetesse, et Ihaste männimetsast mõne lapikese päästmine on nende tohutu töövõit ja kinnistuomanike kingitus ühiskonnale, suhtuda ettevaatlikult. Iga puu, mis sealsetes metsatukkades raiumata jääb, suurendab müüki minevate naaberkinnistute hinda.

Mida mitmekesisem ja terviklikum on linnaosa haljastus, seda kõrgem on elamumaa üldine hinnatase. Tartu haljasalade üks tunnusjooni on üheülbalisus. Vähene elurikkus. Meie tunnustatud kaaslinlased on sel teemal väsimatult sõna võtnud. Elurikkuse ja ilu suurendamiseks linnas on lihtsaim tee eri aegadel õitsvate põõsaste istutamine. «Põõsapartei» kahe kõige kirglikuma esindajana meenuvad teadusemees Viktor Masing ja kirjamees Jaan Kaplinski. Seni on nende valgustustöö tulemusteta.

Nõukogudeaegne miilitsatarkus, et mida vähem põõsaid, seda vähem joodikuid avalikkuse silma all, suunab maastikuarhitektide ja haljastajate kätt siiani!