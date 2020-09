Esitlusele tuleb kõiksuse rännuraamat

Samade kaante vahel ilmub esimest korda kirjapanek «Universumi lühiajalugu, pearõhuga viimasel kuuekümnel aastal». See on aruanne ja õigustus selle kohta, kuidas 9. augustil 60-aastaseks saanud autor on raamatu kokkupanemiseni jõudnud, taustaks universumi ligi 14 miljardi aasta pikkune ajalugu.