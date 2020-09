Veel üks Tartu ülikooli tudeng nakatus koroonaviirusesse

Terviseameti andmetel on romanistika tudengil 50 lähikontaktset, kes pole kõik ülikooliga seotud. Terviseameti töötajad on kõigi lähikontaktsetega ühendust võtnud ja neile anti korraldus jääda eneseisolatsiooni.

Nakatunu kogu kursust ei jäetud eneseisolatsiooni, isolatsiooni jäävad need, kes on olnud haigestunuga kontaktis. Karki selgitas, et paljudel ülikooli valdkondadel pole ühtset tunniplaani ja seega on loengutes koos mitmete erialade tudengid.