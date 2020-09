ERMi näitusekonkursi võitis perelooming

Näituseidee autorid on Helena-Reet Ennet koos kahe tütre Estella Elisheva ja Ivanka Shoshanaga. «Minu noorem tütar on erivajadusega laps ja soovisin, et meil oleks üheskoos «oma projekt». Nüüd ongi meie peres traditsiooniks saanud ühised käelised tegevused – savist voolimine ja ahjus põletamine, akrüülvärvidega maalimine, ravimtaimede vihtudesse sidumine ja ahju kohale kuivama panemine ning looduskosmeetika valmistamine,» rääkis võiduidee autor Helena-Reet Ennet.