Ööpäevaga lisandus Tartumaale üks positiivne test

Enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 12 inimesel. Võrumaale lisandus kolm, Ida-Virumale kolm, Pärnumaale kaks, Tartumaale üks ja Viljandimaale üks. Kümnel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaale (neist 9 Tallinn) ööpäevaga lisandunud 12 haigusjuhust on hetkel teadaoleva informatsiooni põhjal on seitse varasemate haigete lähikontaktsed, üks juhtum on sisse toodud Saksamaalt. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on hetkel veel täpsustamisel.

Perioodil 6.-7. september lisandunud haigusjuhtudest oli 2 juhtu sisse toodud (Mehhiko, Itaalia), pere-ja töökontaktide kaudu haigestus 6.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 15, 21. augusti Viimsepäeva katedraali klubiürituse koldega 10, Courmet Coffee koldega 10 ning saunapeo koldega seitse nakatumist. Töökohal haigestumise koldega on kokku seotud kaheksa haigusjuhtu.

Tallinnas on 100 tuhande elaniku kohta 31,0 COVID-19 haigusjuhtu.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel 761 inimest, kellest 156 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandus kolm uut juhtu, neist üks Narva linna. Kahel juhul on tegemist varasemate haigestunute lähikonktaktsetega, ühel juhul on nakatumise asjaolud veel täpsustamisel. Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on seoses SARS-CoV-2 levikuga ligi 600 inimest.

Osakonna tegevuspiirkonnas on kokku viis aktiivset kollet, millest suurim on 56 haigestunuga (neist 31 on töötajad ja 25 töötajate lähikontaktsed) nii-öelda Estonia kaevanduse kolle. Jõhvi Keldri koldega on seotud 15, Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega 15, Ojamaa kaevanduse koldega 9 ning Viru vangla koldega 5 haigusjuhtu (kolm töötajat ja kaks töötaja pereliiget).

Lõuna regiooni uute positiivsete puhul on tegemist Võru sünnipäeva koldesse lisandunud 5 nakatunuga, kes olid varasemate haigete lähikontaktsed. Kokku on tänahommikuse seisuga nn Võru sünnipäeva koldes 12 nakatunut. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses ligi 275 inimest, kellest 30 on haigestunud.

Pärnumaale lisandunud 2 positiivsest juhust 1 on seotud reisimisega välismaale (Austria, Itaalia) ja 1 on Võrumaal positiivse isikuga kontaktis olnud inimene. Austria-Itaalia kümnesest reisiseltskonnast on Pärnumaal 5 positiivset, Võrumaal 4 positiivset. Üks inimene põdes haiguse kevadel läbi ja on negatiivne. Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 20 inimest, kelles 8 on haigestunud.

Seoses viiruse leviku tõusuga Võrumaal alustas täna terviseameti koostööpartner proovide võtmist uues testimispunktis, mis loodi Võru linna. Qvalitase õdedega mehitatud sissesõidu (drive-in) meetodil testimispunkt asub Kagukeskuse parklas (Kooli tn 4), autopesula juures. Testimiseks on vajalik perearsti saatekiri, selle laekumisel võtab testimise kõnekeskus ühendust ja broneerib aja. Proovid transpordib ja viirust analüüsib SYNLAB oma Tallinna laboris ja inimesed saavad vastused 24h pärast.

Terviseamet paneb südamele: Kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui 2 meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel. Viimane aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida.