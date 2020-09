Busside vaigistamine tegi pimedaile tuska

Tartu Linnatransport kaalus kaebusi ja nõustus etteheidetega ning tulemuseks oli helitugevuse mahakeeramine juuli lõpus.

Nagu ettevõtte juhataja Roman Meeksa eile nentis, järgnes aga seepeale üsna varsti sihtrühma kuuluvate inimeste kurtmine, et hääleteavitus on mürarikastes kohtades nii vaikne, et see muutus kasutuks, vajajad enam ei kuulnud, info jäi puudulikuks.

Eelmisel nädalalõpul taastati busside häälteavituse helivaljus varasemal tasemel. Lisaks, nagu selgus, oli varem helitugevus bussiti olnud erinev, nüüd on kõik seadmed timmitud ühevaljuks. Kõik bussid teavitavad ning kui mõni peatusesse sõidab ja on tumm, siis on põhjuseks tehniline rike.

Meeksa kahtleb, kas selles küsimuses võimalik saavutada olukord, kus kõik on rahul.