Koroonaviirus tegi bussisõidu odavamaks, aga reisijaid napib

Lux Expressi ärijuhi Ingmar Roosi sõnul oli selle aasta aprillis nende Eesti-sisestel liinidel 91 protsenti vähem sõitjaid kui mullu samal kuul. Teenindatavate reiside arv vähenes aga 80 protsendi võrra ning suvekuudel kukkus riigisiseste liinide piletitulu pea poole võrra. Veomahu vähenemise tõttu on bussifirma eriolukorra algusest saati koondanud 57 inimest.

Maist augustini taastus Lux Expressi sõitjate hulk järkjärguliselt ja augustiks jõudis ettevõte olukorda, kus oli taastanud ligi 73 protsenti Eesti-sisesest liinivõrgust ning sõitjate arv tõusis 70 protsendini. Septembri algul langes sõitjate arv veel 15 protsenti.

«See teeb meid vedajana üpris ärevaks ning valmistame ette võimalikke stsenaariumeid juhuks, kui sõitjate arv veelgi kukkuma peaks,» ütles Roos.

Bussifirmal on kavas reiside arvu suurendada uuesti oktoobris, kui just september ei too koroona tõttu kaasa uusi tagasilööke.

Hinnad kukuvad

Et rahvas sõidaks bussiga rohkem, pakub Lux Express Tartu–Tallinna liinidel väiksema nõudlusega reiside pileteid kuueeurose kampaaniahinnaga, lisaks olid augustis piletid ligi neli protsenti odavamad kui aasta varem.

«Oleme võimaluste piires püüdnud teha teenust ka hinna kaudu võimalikult atraktiivseks, et vahepealsel ajal autokasutusele üle läinud reisijaid uuesti bussiga sõitma kutsuda,» rääkis Roos.

Kevadine hoop oli laastav, sest käive oli aprillis ja mais ümmargune null, ütles Hansareiside juht Toomas Elmet.

MK Autobussi liinide korraldaja Tair Tederi sõnul on nüüdseks kõik nende kaugliinid taastunud, kuid siiski on bussisõitjaid pea 20 protsenti vähem, kui oli mullu septembris. Ka kaotatud tulu jääb samasse suurusjärku.

«Kui Tartust Tallinna maksab pilet kaheksa eurot, siis nädala keskel on hinnad miinus 20 protsenti,» märkis Teder. «Soodsama hinna puhul mängib rolli ka kütuseaktsiisi langus, mille arvelt on võimalik pileti eest vähem raha küsida, et reisijaid juurde saada.»

Tellimusvedusid pakkuva Hansareiside juhataja Toomas Elmet ütles, et kevadine hoop oli laastav, sest käive oli aprillis ja mais ümmargune null. «Vaikselt on taastunud maakonnasisesed tellimused, aga põhiline tulu, mille tõid puhkusepaketid ja välisreisid, on määramatusse aega edasi lükkunud,» sõnas Elmet.

Sügis teeb ärevaks

Koroona muutused kajastusid ka bussifirma hindades. Kui mullu septembri sõitis tellitud buss Tartust Tallinnasse 480 euroga, siis nüüd langetati hindu 20 kuni 50 protsenti.

«Praeguse seisuga oleme 40 protsenti töötajatest pidanud koondama. Näib, et ka sügisel peab mõni bussijuht veel tööst loobuma,» tõdes Elmet.