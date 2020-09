Tartu lühiuudised

Viadukti all on esimene jalakäijate tunnel paika lükatud, teine tunnel saab oma kohale septembri lõpuks. Peagi alustatakse ettevalmistustöid kergliiklusviadukti vundamentide rajamiseks. TPM

Tartu linna vastutustundlikud toidu- ja majutusettevõtted saavad nüüd liituda tarbijamärgisega «Siin on turvaline». Tarbijamärgisega antakse teada, et restoran, kohvik, baar või hotell on liitunud hea tahte kokkuleppega, mille töötasid välja linna toitlustusettevõtted, et koos pidurdada koroonaviiruse levikut.