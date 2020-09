Teemandi ja naeru jaht

Juba esimese kümne minutiga on selge, et «Pangaröövis» on kasutatud palju klassikalisi komöödiavõtteid: üle võlli karakterid, pidev sagimine, tegelaste ümberkehastumine, mees kleidis, tagaajamine hoogsa taustamuusikaga. Publik naerab, kuid üsna pea tekib tunne, et need võtted pole vürtsi lisamiseks kavalalt muu tegevuse hulka peidetud, vaid kogu lavastus ongi vaid rida klišeesid, mille puhul on teada, et need ajavad inimesi naerma.