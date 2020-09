Joanna Hoffmann: uus kultuurikeskus päästab kunstimuuseumi kammitsaist

Viimase nädala jooksul on Tartus ohtralt elevust tekitanud asjaolu, et linnavalitsus esitas riigikogule taotluse nimetada Tartu südalinna kavandatav kultuurikeskus riiklikult tähtsaks ehitiseks. Hoonesse on planeeritud Tartu kunstimuuseum, linnaraamatukogu ja 500 istekohaga mitmeotstarbeline saal. Küsimusi on tekkinud palju, diskussioone mitmesuguseid ja arvamusi on seinast seina. Mina soovin vastata eelkõige sellele küsimusele, mida võidab külastaja sellest, kui kunstimuuseum saab uued ruumid.

Tartmus tegutseb väga toredas viltuses majas, mis on armas ka kollektiivile endale. Paraku on seal vähe ruumi ning mööda kitsaid treppe on paljudel liikumisraskustega inimestel keeruline või võimatu liikuda.

Uues hoones hakkab olema küllaldaselt ruumi, et manööverdada edukalt ratastoolis või lapsevankriga, ja igal juhul tuleb korralik lift neile, kes mööda treppe turnida ei taha või ei saa. Viltusest majast kiviviske kaugusele planeeritud kultuurikeskuse asukoht on aga täpselt sama hea kui praegu: otse linna tuksuvas südames jääb see paljude inimeste loomulikule liikumisteekonnale.

Mitmeotstarbeline hoone pakuks külastajale ohtralt lisaväärtust, sest hästi kujundatud avalik ruum on mõnus koosolemise ja -tegutsemise paik. Ühekorraga saaks käia nii raamatukogus, kohvikus kui ka muuseumis, õhtupoole näiteks kontserdilgi.

Viltuses majas valitsev ruumipuudus ei ole õhust võetud mure. Nimelt koosneb Tartu kunstimuuseumi rikkalik kunstikogu enam kui 20 000 unikaalsest autoriteosest, mille hulgas on üle 4000 maali, üle 1600 skulptuuri ning üle 200 nüüdiskunsti teose.

Johann Köler, Konrad Mägi, Eduard Wiiralt ja Karin Luts klassikutest ning Jaanus Samma, Eike Eplik ja Kris Lemsalu nüüdisautoritest on vaid mõned kollektsioonis esindatud nimed, keda uhkusega mainida.

Meie kogude suurust ja tänasel kunstiväljal tegutsevate kunstnike hulka arvestades suudaksime enamat.

Galeriiruumides, mida on muuseumil vaid veidi üle 500 ruutmeetri, püüame pakkuda võimalikult mitmekesist näituseprogrammi alates ajaloolisest ning lõpetades kõige moodsama ja värskema kunstiloominguga. Näitame teoseid enda kogust, erakogudest ja ka kohaspetsiifilisi installatsioone.

Möödunud aastal terve maja täitnud näitusele «Pallas 100. Kunstikool ja kultus» mahtus umbes 250 teost. Tegu oli päris tihedalt kujundatud väljapanekuga ja see koosnes üsnagi väikestest töödest. Enamasti mahub viltusse majja korraga väljapanekule veel vähem kunstitöid.

Uus hoone võimaldaks kunstimuuseumil koostada korraliku püsiekspositsiooni, mis jutustaks Eesti kunstiajaloost ning tooks lisaväärtusena esile meie piirkonna eripärad. Südalinna kultuurikeskuses on selleks ette nähtud täiesti omaette ruumid, milles on saavutatavad sobivad temperatuuri- ja niiskustingimused. Sobilik keskkond on tarvilik selleks, et kunstiteosed säiliksid ja et neid oleks ohutu näitusel eksponeerida. Praegu pole aga ei ruumi ega tingimusi sellise näituse loomiseks.