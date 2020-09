Eili Arula: koroonaaja ralli ootamatud võlud

Tohutu pikk autorivi Käärikule viival teel. Neis istuvad sajad närvilised tegelased, kelle GPS-seadmed näitavad, et Arula kiiruskatse magusaima pealtvaatamisalani on maad julgelt üle mitme kilo­- meetri, ning kell näitab, et esimese ralli- auto stardini on jäänud mõni minut. Ralli- raadio kaudu jõuab rivis ootajate kõrvu sõnum, et parklasse, kuhu autorivi teel, ei mahu enam maanteemuhkugi ning rallipublikul palutakse autodega nimetatud paika mitte trügida. Fännid juhivad autod tee äärde, löövad ukse tagantkätt kinni ning panevad ummisjalu raja poole jooksu.