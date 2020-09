Linna tekkisid suured punased dramaatilised tähed

Homme algab Tartus järjekordne Eesti teatri festival Draama, mis avatakse kell 16 raeplatsil installatsiooniga «Pikalauadraama». Selle lavastaja on Elise Metsanurk ning kunstnik, ühtlasi kogu festivali linnakunstnik ja tehniline juht on Rene Liivamägi. Pikk punane laud ning kaks sama pikka ja värvi pinki said paika eile. Festivali etenduspaikade tähistamine puidust tähtedega jätkus ja jätkub täna.