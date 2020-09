Kõrvekülla kerkib uus spordihoone

Hoone projekteerimine ja ehitamine läheb maksma 1 841 236 eurot (1 534 363,37 eurot, millele lisandub käibemaks). Avatud hankel osales kokku seitse tunnustatud ehitusfirmat, võitja selgitati välja odavaima hinnapakkumise alusel.

Spordihoone ehitusega jõuab lõpule kasvava õpilaskonnaga Kõrveküla Põhikooli hoonestu ümberkujundamine kaasaegseks kooliks.

Tänasel hetkel on käimas kooli uue, ligi 5200 ruutmeetri suuruse korpuse ehitus, kuhu mahub 27 klassitäit last. Kooli juurdeehituse ehitab samuti KRC Ehitus OÜ. Riigihankel kujunenud hoone ehitustööde maksumus on 6 896 400 (5 747 000 eurot, millele lisandub käibemaks). Tööde tulemusena valmivad uued ruumid ka Kõrveküla raamatukogule. Senine vanim koolimaja osa muutub aga Tartu valla muusikakooli päris oma majaks.

Kooli hoonestu ümberkujundamiseks viis Tartu vald läbi arhitektuurivõistluse, mille võitis OÜ KAUSS Arhitektid, hoonete arhitektiks on Lauri Eltermaa.

Kokkulepitud ehitusgraafiku kohaselt valmib Kõrveküla põhikooli juurdeehitus 27. novembriks ja kool alustab uutes ruumides tööd kolmanda õppeveerandi alguses ehk 10. jaanuaril 2021. aastal

Tartu vallavanem Jarno Laur sõnas, et Kõrvekülas muutub mitte ainult kooli ilme ja mahutavus, vaid muutub terve aleviku nägu. «Spordihoone ning välialade lisandumine koolile loob kogukonnale võimalused tegevusteks koolivälisel ajal. Koos kooli ehitusega on vald kavandanud nii sellel kui järgmisel aastal ka mitmete tänavate rekonstrueerimise, et muuta ka liikluskeskkond turvalisemaks.»