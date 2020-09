Eesti esimene autoralli maailmameitrivõistluste (WRC) etapp on tehtud. Päev pärast suursündmuse lõppu on Rally Estonia ühe eestvedaja Tarmo Hõbe emotsioonid laes ning tema sõnul on korraldusmeeskonna võtmeisikud oma esimesed kokkuvõtted teinud.