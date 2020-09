Kodumaised rallikorraldajad seljatasid koroonaajastust sündinud väljakutse

Nagu ikka suurtel rallidel, liikus seegi kord pealtvaatajate seas kirevaid seltskondi. Sinised torukübarad, kummalised prillid ja plasttopsist seaninaga mees iseloomustasid näiteks Hiiumaalt kohale saabunud Lauka Kolhoosi saalihokimeeskonda. «Need mütsid leidsin ma keldrist ja meil on sellise välimusega siin väga hea olla,» muigas kamba juhtfiguur Üllar Otsa laupäeval Veski pealtvaatamisalal. Teine grupiliige Allan Ventsel nentis, et kui esimese kiiruskatse järel olid tal emotsioonid veel segased, siis alates neljandast oli tuju ülihea. Samas tõdesid mehed, et nägid mõnes kohas pealtvaatamisalal ralliautosid liiga napilt. «Natuke kahju, et näen 0,8 sekundit autot. Vanainimese silmade jaoks on seda ikka liiga vähe,» märkis Otsa.

FOTO: Margus Ansu