Kaitseliitlased harjutasid Tartumaal sissivõitlust

Tartu maleva pealiku ja Lõuna maakaitseringkonna ülema kolonelleitnant Kaido Tiituse sõnul annab tegutsemine oma kodukohas kaitseliitlastele selged eelised vastase ees "Mittekonventsionaalsete lahinguvõtete ilmnemist ei peakski kaitseliitlaste puhul enam imeks panema, sest võitlejate hulgas on tegevliikmeid, kelle kaitseliidustaaž on juba aastakümneid pikk ja eks sealt on kogunenud ka kogemused. Niiöelda raamidest väljapoole mõtlemine on meie jaoks juba tavapraktika," ütles ta.