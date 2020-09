Tiksojale kerkib teine prügipõletustehas

Ettevõtte plaanide kohaselt jäävad Tiks­ojal aadressil Ravila 77 tegutsevas tütarfirmas Epler & Lorenz käideldavad jäätmekogused praegusesse suurusjärku, umbes 70 000 tonni aastas, kuid mitmekordistub kohapeal põletatavate jäätmete kogus. Varem valmistati suurem kogus jäätmeid ette Kunda Nordic Tsementi saatmiseks, kuid kuna Kunda tehas läheb kinni ega vaja enam jäätmetest kütust, tuleb hakata neid põletama Tartus. Seni läheb Tiksojal aastas ahju üle 2000 tonni ohtlikke jäätmeid meditsiinijäätmetest vanaõlide ja värvijääkideni, uue põletusahju võimsus on 15 000 tonni aastas.

Eesti Keskkonnateenuste juht Argo Luude ütles, et uue pöördahju kasutuselevõtu järel paraneb keskkonnaohutus. Jäätmeid põletatakse kõrgel temperatuuril, umbes 1400 kraadi, heitgaasid läbivad enne atmosfääri paiskamist puhastusfiltrid. Tema väitel on tegu jäätmekäitluse moderniseerimisega, mis aitab kaasa keskkonnanõuete täitmisele. «Kui võrrelda kümnehobujõulist aurumasinat kolmesajahobujõulise moodsa mootoriga, siis viimase keskkonnamõju on väiksem,» lisas Luude.