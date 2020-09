Vundament näeb välja viisakas. Maja tänavapoolsed alumised palgid on korralikud. Sokli ja esimese palgi vahel on avad, kust puhub tuul läbi. Korstnad on katki, eterniidiga kaetud katus lääpas ja lainetav ning maja tagaseina katvad lauad on kohati lahti.