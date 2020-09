Indrek Niibo: jala Riiast Tartusse 21. sajandil

Paljudele eestlastele on tuttav lugu sellest, kuidas Kristjan Jaak Peterson ülikoolis õppimiseks võttis ette tee Riiast Tartusse jalgsi. Selles ammuses loos võib ka tänapäeval olla nii mõndagi tuttavat, sest teekond Riiast Eesti suuruselt teise linna on endiselt rohkeid väljakutseid pakkuv. Võib-olla tundub kohatu rääkida reisimisest hetkel, kui inimestel soovitatakse püsida võimalusel oma koduriigi piires. Ometi on just koroonakriis juhtinud tähelepanu sellele, kui kergesti võib Tartu kaduda maailmakaardilt rahvusvaheliste ühenduste mõttes.

Selleks, et mõista, kuidas Tartusse üldse pääseb, tuleb paika panna perspektiiv. Mööda maanteed saab Riiast Tartusse sõita kolme ja poole tunniga, kui on isiklik sõiduauto. Enne koroonakriisi oli Tartu ja Riia vahel ka bussiühendus, kuid piiride sulgemine pani rahvusvahelise bussiliikluse mitmeks kuuks seisma.

Ka pärast eriolukorra lõppu ning bussiliikluse taastamise Tallinna ja Riia vahel haigutas rahvusvaheliste bussifirmade otsingumootorites nukker tühjus, kui lähtekohaks Tartu trükkida.

Juuli alguses olukord pisut paraneneb: Lux Express teeb esimesi katsetusi Tartu ja Riia vahel bussiühendust taastada. Valgas ümber istudes on võimalik Riiga sõita ka rongiga, aga reisirongide kiirust ning ümberistumisaega arvesse võttes ei ole seitsme tunni pikkune teekond ilmselgelt vaeva väärt. Mitmed turistid, kes muidu ehk teeksid Tallinna ja Riia vahel peatuse Tartuski, otsustavad halva ühenduse tõttu Tartu oma plaanidest üldse välja jätta.

Võibolla väärib Baltimaade parim ülikool vähemalt sama häid rahvusvahelisi ühendusi kui korallid Punase mere äärses Eilatis või Kaunase vanalinn Leedus.

Lennuliikluse olukord ei räägi samuti Tartu kasuks. Ühest küljest on arusaadav, et uusi lennuliine lisatakse vaid siis, kui olemasolevad lennud on piisava täitumusega. Teisest küljest on ilmne, et mida rohkem võimalusi Tartust otse lennata on, seda enam suureneb Tartu lennujaama kasutamine ja tekib nõudlus uute liinide järele.

Juba enne koroonakriisi algust meenutas Tartu oma lennuühenduste arvuga paraku pigem perifeerset väikelinna kui rahvusvahelise ülikooliga teaduskeskust ning see seab omad pidurid nii rahvusvaheliste konverentside korraldamisele kui ülikooli arengule. Koroonakriis võttis Tartust aga sellegi ühenduse ning praegu ei ole Finnairil plaanis taastada lende Tartu ja Helsingi vahel enne 2021. aasta kevadet.

Kas Tartu ongi määratud jääma vaid armsaks väikelinnaks, mis on küll kaardil, aga mitte Eesti külaliste enamiku reisiplaanides? Mitte ilmtingimata. Maailmas on mitmeid näiteid, kus väikelinna saab rohkem kaardile tuua, ka siis, kui see esmapilgul ilmvõimatu näib.

Leedus oli palju kahtlejaid, kas Kaunas vajab rahvusvahelist lennujaama, olles Vilniusele niivõrd lähedal. Ometi on riigi abiga kujunenud Kaunase lennujaamast mitte ainult konkurent Vilniusele, vaid seda kasutavad ka venelased, poolakad ning valgevenelased. See eeldab muidugi terviklikku lähenemist ning häid maismaaühendusi, et lennujaamast oleks kiire ja mugav edasi sõita.