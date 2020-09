Talgulised keeletoimetasid üle poole tuhande Vikipeedia artikli

Parimate väljavalimisel hinnati keeletoimetaja tehtud paranduste asjakohasust ja toimetatud artiklite mahtu. Tublisid keeletoimetajaid said tunnustuseks kokku 2500 eurot.

Seekord parimaks keeletoimetajaks valitud Eesti maaülikooli 4. kursuse veterinaarmeditsiini tudeng Mariin Pantelejev on ka varem talgute esikolmikusse pääsenud. «Mulle tundub, et ei ole kuigi palju inimesi, kes oskaksid või julgeksid keeleliselt korrigeerida reaalteaduste valdkonna artikleid,» rääkis Pantelejev. «Vikipeedia artikleid toimetades saan ühendada oma huvi keele ja bioloogia vastu.»

Talgud on osa eestikeelse Vikipeedia edendamise projektist Miljon+, mille eesmärk on jõuda eesti Vikipeedias miljoni artiklini. Talgud väärtustavad keeletoimetaja tööd ja muudavad Vikipeedia artikleid keeleliselt ladusamaks. Talgud toimusid kolmandat korda ning selle aja jooksul on toimetatud kokku 1925 Vikipeedia artiklit.