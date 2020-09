Jõgeva keskväljaku arhitektuurikonkursi auhinnafond on 30 000 eurot

Jõgeva linnakeskuse ehitusprojekt koostatakse mitmes etapis lähtuvalt ehitushanke rahastamistingimustest. Esimesse etappi kuulub keskväljak, mille projekteerimise ajaks on planeeritud neli kuud. Ülejäänud võistlusala lahendatakse järgmistes etappides. Võistlus on avatud riigihanke ideekonkurss väliruumi eskiisprojekti saamiseks. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 23. oktoober. Võistluse auhinnafond on 30 000 eurot.