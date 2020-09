Tartu sulgpallurid tulid Euroopa karikaetapilt tagasi viie kullaga

Triitoni klubi peatreener Mart Siliksaar oli Jelgavas sooritatud tulemustega väga rahul. «Neli ja pool esikohta Triitonile pole paha tulemus. Suvine tubli töö, kus nädalas tehti kümme trenni, ning augustis Kilingi-Nõmmes peetud laager kandsid ilusaid vilju,» ütles peatreener. «Catlyn Kruus tegi pühapäeval supermängud, mõlemad alistatud itaallannad on Euroopas noorte seas tegijad. Kiidan ka Mihkel Laanest, kes pidas pühapäeval kuus mängu ja võitis need kõik. Tema vastupidavus on jõudnud uuele tasemele,» kiitis Siliksaar hoolealuseid.