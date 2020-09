Ralli kohal tiirutab ligi 20 kopterit

Lennuliiklusteeninduse lennuinfo osakonna juhataja Kalmer Sütti sõnul tuleb eelkõige arvestada sellega, et õhusõidukid on erinevad ning õhus ka erinevatel põhjustel. Lisaks toimetab katsete vahetuses läheduses WRC TV filmimiskopter, mis liigub mööda kindlat trajektoori, et pakkuda telekaadreid otse ralli rajalt.

«Katselt katsele liiguvad ka kümmekond kopterit klientidega, kellel on plaanis kõik ralli katsed oma silmaga ära näha,» rääkis Sütt. Ta lisas, tõenäoliselt soovivad need kopterid ka just korraga õhku tõusta, sest enamik tahab näha võistluse esimese otsa WRC klassi masinaid. See teeb aga ohutu lennuliikluse tagamise ralli meeskonnale ja lennuametile eriti keeruliseks.