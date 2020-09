Ralli pakub Tartu lennujaamale tavapäratult palju tööd

Tartu lennujaama käitusjuhi Roman Kulikovi sõnul pakub lennujaamale lisatööd eelkõige ralli korraldusmeeskond. «Praeguse seisuga teenindame kolme lennukit, millest üks maandus eelmine nädal ja kaks saabuvad sel nädalavahetusel. Enamik tööd läheb siiski helikopterite teenindamisele, mis tiirutavad ralli ala kohal,» ütles Kulikov.

Peamiselt saabuvad kopteritega ralli operatiivmeeskonnad, kaameratega telegrupid ja meditsiinikopterid. «Meie peamine töö on tagada kopteritele maandumine ja tankimine, seejärel lennatakse juba ralli alale edasi. Arvatavasti teenindame üle tosina kopteri päevas,» ütles ta.

Ralli ajal on küll õhuruum üsna piiratud, kuid erilubadega, mis saadakse ralli korraldusmeeskonnalt, võib mõni lennuk või kopter lühikese etteteatamise ajaga veel saabuda. «Kui hommikul antakse näiteks Soomest lennuplaan sisse, siis mõne tunni pärast ongi lennuk kohal,» rääkis ta.

Kulikovi sõnul ei ole lennujaam varasemalt nii kaua lahti olnud. «Õnneks saame oma töötajatega hakkama, kuid tõstsime mõned vahetused ümber, et osad töötajad nädalavahetusel ületunde ei peaks tegema,» ütles Kulikov.

Lennuliiklusteeninduse lennuinfo osakonna juhataja Kalmer Sütti sõnul tuleb ralli ajal koordineerida ligi 20 õhusõiduki liiklemist võrdlemisi väikses alas. Tema sõnul tuleb arvestada sellega, et õhusõidukid on erinevad ning õhus ka erinevatel põhjustel. Katsete vahetuses läheduses toimetab WRC filmimiskopter, mis liigub mööda kindlat trajektoori, et pakkuda telekaadreid otse ralli rajalt.

«Katselt katsele liiguvad ka kümmekond kopterit klientidega, kellel on plaanis kõik ralli katsed oma silmaga ära näha ning on suur tõenäosus, et nad tahavad seda teha korraga, kuna enamik soovib ära näha esimese otsa WRC klassi masinad,» rääkis Sütt.