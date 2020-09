Järgmisel nädalal selgub uus sibulapirukameister

Aasta jooksul on Rästas saanud tiitli toel palju uusi pirukaarmastajatest kliente, kes on seda spetsiaalselt Kolkjasse pirukat maitsma sõitnud. Sel aastal avab valitsev meister ametliku puhveti, seega saaavad puhvetite päeva külalised proovida eelmise aasta meistri sibulapirukaid.

Sibulateelised jätkavad samuti traditsiooniga anda välja pilkupüüdvaima sibulamüüja aumärk. Augustis ja septembris on Varnja, Kasepää ja Kolkja külatänavad palistatud sibulamüüjatega. Iga aastaga on ka väljapanekud järjest uhkemaks läinud, seetõttu on Sibulatee ettevõtjad otsustanud hea sõna ja aumärgiga toetada silmapaistvama väljapanekuga kohalikku kauplejat. Pilkupüüdvaim sibulamüüja selgub samuti 12. septembril.