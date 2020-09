Viimastel aastatel on volikogu koos käinud Tartu raekoja saalis, mida sümbolväärtuse tõttu toetas volikogu eelmine esimees Aadu Must.

Volikogu praegune esimees Lemmit Kaplinski ütles, et istungite toimumiskoha muutmiseks on kaks tugevat põhjust, mõlemad on seotud koroonaviirusega.

Teine argument on asjaolu, et kuna koroonaviiruse tõttu on eelarvet kärbitud, on teadmata tulevikku lükkunud raekotta lifti ehitamine, aga vanematele volinikele on järsust trepist kolmandale korrusele tõusmine katsumus.