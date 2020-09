Lõuna-Eesti piirkonna ühine veebikodu tutvustab paigaga seotud lugusid

Tartumaa arendusseltsi tegevjuht ja Lõuna-Eesti koostööprojekti «Elu kahe maailma piiril» eestvedaja Kristiina Tammets ütles, et tegemist on kogu piirkonda ühendava olulise ettevõtmisega, mille uus veebiväljund aitab kaasa kogu Lõuna-Eesti piirkonna arengule.

Nüüd on see lugu terviklikumalt nähtav, loetav ja tunnetatav Lõuna-Eesti piirkonna uues veebikodus, mis annab ülevaate kogu piirkonda tutvustavate kollaste akende asukohtadest ning paigaga seotud lugudest ja argipärimusest. Tänu sellele on nii külalistel kui ka omakandi rahval võimalus saada terviklikum pilt Lõuna-Eestist ja selle rikkustest.