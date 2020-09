Tartu ülikool pürgis pingereas 300 tipu sekka

THE tänavune edetabel on seniavaldatuist arvukaim, hõlmates 1527 ülikooli maailma 93 riigist ja piirkonnast. Esikohta hoiab juba viiendat aastat järjest Oxfordi ülikool, teisel kohal on Stanfordi ülikool ja kolmandal Harvardi ülikool. Esikümnes on lisaks kahele Briti ülikoolile kaheksa USA ülikooli. Esimese kahekümne hulka on jõudnud esimest korda ka Aasia ülikool, milleks on Hiinas asuv Tsinghua ülikool, mis paikneb 20. kohal. Esisajas on esindatud 18 riigi ülikoolid.