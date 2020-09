Kirjastus Ilmamaa on lugejate ette toonud sajanditaguse Postimehe toimetuse liikme Anton Jürgensteini (1861–1933) artiklite kogumiku «Kultuuriteolised», mille on sarja «Eesti mõttelugu» 153. raamatuks kokku pannud Hando Runnel. Kuid vale oleks arvata, et kaante vahel on juttu ainult ajakirjandusest.