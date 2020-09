Viiking Sven ja tema koht muutunud väärtustega maailmas ehk Legendide langemine

See raamat on naer läbi pisarate, hoogsalt kulgev lugu, mis viib mitmetele maadele ja meredele. Lugu haaras kaasa ja tekitas lugedes lausa sürrealistliku fiilingu. Tekst voolab ja lugu kerib ennast ise edasi ning kannab lugeja oma laineharjal ühest seiklusest järgmisesse. Kirjanik tabab ilmalike inimnõrkuste olemust: himud, hirmud ja edevus viivad tegevust edasi. Kirjanikul on jumalik oskus juhatada juhust.