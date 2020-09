Nagu teisteski Tartu ülikooli hoonetes, algas esmaspäeval õppetöö ka Toomemäel asuvas endises sünnitusmajas, mida kasutavad praegu ühiskonnateaduse ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi tudengid. Seda, et koroonaviiruse levimise oht on õppeasutused seadnud keeruliste valikute ette, ilmestas see, et ajakirjandustudengid kandsid auditooriumisse kogunedes maske, ent riigiteaduste rebased mitte.