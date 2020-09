Aksel Part: süüdi pole ratturid, vaid olud

Nils Niitra kirjutas arvamusloos (TPM, 25.8), kuidas Tartus on süvenemas konflikt jalakäijate ja kõnniteedel sõitvate ratturite vahel. Kuigi probleem on reaalne ja aktuaalne, ei aita autori pakutud meede seadust rikkuvaid rattureid karmilt karistada ja üldine jalgratturite süüdistamine probleemi lahendamisele kuidagi kaasa.

Kaks põhilist viisi liiklejate käitumise muutmiseks on teha järelevalvet või suunata käitumist tänavadisainiga. Laiaulatusliku liiklusprobleemi puhul, nagu Tartus on jalgrattaga kõnniteedel sõitmine, on maailmas nüüdseks jõutud arusaamisele, et lahendust tasub otsida pigem tänavadisainist, sest järelevalve on igal juhul suhteliselt vähem mõjus ja väga ressursimahukas. Sellest arusaamast lähtudes muutub diskussioon ühe või teise liiklejagrupi rumaluse või hoolimatuse üle ebaoluliseks. (Tänava)disaini rusikareegel on, et kui suur osa inimesi ei kasuta tehtut nii, nagu ette nähtud, siis pole viga kasutajates, vaid disainis.

Ratturite puhul on täpselt selline olukord: kõnniteedel sõidetakse suures osas heade teiste võimaluste puudumise tõttu. Tartus on jalgrattakasutus viimastel aastatel üsna jõudsalt kasvanud, kuid jalgrattataristu pole nõudluse kasvule järele jõudnud. Seda näitas ka 2018. aasta liikuvusuuring, kus rattasõidu ühe suurima takistusena toodi välja turvaliste rattateede puudumist. Kuna ratturitel pole mugavat teistest liiklejarühmadest eraldatud ruumi ning ka sõiduteedel ei tunta end turvaliselt, siis on paratamatu, et tihti sõidetakse just kõnniteedel.

Enamiku Tartu rattataristust moodustavad segakergliiklusteed, kus jalakäijad ja ratturid on heal juhul eraldatud vaid valge joonega. Kergliiklusteed ei eristu visuaalselt kuigivõrd tavalistest kõnniteedest ning paiknevad tänavaruumis kõnniteedega samas asukohas ja tasapinnas. Sellise taristulahenduse puhul moodustub loogiline võrgustik just kergliiklus- ja kõnniteedest. Esimeste valimine ja teiste vältimine oleks mõistust nüristavalt ebamugav ja visuaalselt keeruline. Seetõttu ei tasu imestada, kui kõnniteel ratturit näed. Kuna ratturite ja jalakäijate loomulikud kiirused on erinevad, ei rahulda selline lahendus ei rattureid, kes peavad tihti aeglustama ja peatuma, ega jalakäijaid, kes tunnevad end kiirete ratturite keskel ebaturvaliselt.

Samas näitab süvenev jalakäijate-jalgratturite konflikt, et taristut on seni arendatud liiga aeglaselt.

Tartus ei saa rattureid ka niisama lihtsalt sõiduteedele suunata, sest seal on tihti tihe ja ratturitest märgatavalt kiirem autoliiklus ning ratturitest möödudes ei pea paljud autojuhid kinni ohutust külgvahe nõudest, mis on poolteist meetrit. Need asjaolud muudavad liiklemise ratturitele objektiivselt ohtlikuks ja tunnetuslikult ebaturvaliseks.

Tõsi, elurajoonides on laialdaselt 30 km/h kiirusepiirangu alad. Sel kiirusel on ratturite ja autojuhtide kiirus küllalt sarnane, et ratturitele mitte ülemäärast ohutunnet tekitada. Tegelikult on autode kiirus tihti siiski tunduvalt suurem kui 30 km/h. Siis pole ka mõistlik loota, et ratturid koliksid kõnniteedelt sõiduteedele.