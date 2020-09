Vanemuises alustas tööd kuus uut näitlejat

Lavakunstikoolist

Vanemuise teatel mängis Lena Barbara Luhse eelmisel aastal oma kursuse diplomilavastuses «Liiga palju armastust» Vanemuise väikeses majas. Ta mäletab väga sooja vastuvõttu ja etenduse õnnestumist.

Maarja Johanna Mägi on juba varemgi olnud Vanemuisega tihedates suhetes, sest töötas keskkooli ajal selle teatri noortetöö juhendajana.

Lena Barbara Luhse FOTO: Alan Proosa/Vanemuine

Maarja Johanna Mägi FOTO: Alan Proosa/Vanemuine

Kaarel Pogga soov olla seotud Tartuga pärineb gümnaasiumiajast, kui mitu tema vanemat sõpra hakkas õppima Tartu ülikoolis. «Esimestest kokkupuudetest vanemuislastega on selge, et oleme soojalt teretulnud, et siin hoitakse üksteist nii teatris kui ka linnas,» lisas ta.

Kaarel Pogga FOTO: Alan Proosa/Vanemuine

Ka Ken Rüütel on märganud tartlaste toredust, ühtlasi meeldib talle Lõuna-Eesti ja eriti selle murre.

Oskar Seeman on samuti rahul, et sai tööpakkumise just Vanemuisest. «Linna ja kultuuripesana oli Tartu jäänud mulle kuidagi võõraks. Aga enam mitte, olen sellesse linna kõrvuni ära armunud. Siin on lihtsalt nii mõnus,» lisas Oskar Seeman.

Ken Rüütel FOTO: Alan Proosa/Vanemuine

Oskar Seeman FOTO: Alan Proosa/Vanemuine

3. oktoobril Sadamateatris esietenduva «Mitte midagi» on tõlkinud ja dramatiseerinud Johan Elm, kes seda ka lavastab.

Vaatajatele räägitakse lugu, mis leiab aset Taani väikelinnas uue kooliaasta algul.

Esimesel koolipäeval teatab üks poistest, et mitte millelgi pole tähtsust ega mõtet. Ta ronib ploomipuu otsa ega tule sealt enam alla ning terroriseerib klassikaaslasi oma uue maailmavaatega. Teistel ei jää muud üle, kui tõestada talle, et on asju, mis on tähtsad. Et elul on siiski tähendus.

Endlast Tartusse

Vanemuise draamatrupiga liitus äsja alanud hooajal lisaks nimetatud viiele noorele näitlejale Saara Nüganen. Ta kuulub lavakunstikooli 2016. aasta lendu ja töötas seni Endlas.

Saara Nüganen FOTO: Alan Proosa/Vanemuine

Esimene võimalus teda värske vanemuislasena laval näha on 3. septembril Vanemuise suures majas «Pangaröövi» esietendusel. Henry Lewise, Jonathan Sayeri ja Henry Shieldsi komöödia on tõlkinud Martin Algus, lavastaja on Ain Mäeots.

Uusimatest näitlejatest on lavastuse trupis ka Lena Barbara Luhse.

Saara Nüganen on vaatajate ette tulnud varem kahes Vanemuise lavastuses: «Kalevipojas» (2018) oli ta Saarepiiga ja veel kolmes rollis ning «Kirvetüüs» (2019) kehastas Vaiket.