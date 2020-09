Vanemuise sümfooniaorkestri kontsertmeistri abi Anna Samsonova eestvõttel mullu novembris esimest korda peetud Tartu kammermuusika festival tuleb seekord kuulajate ette palju soojemal ajal. Avakontsert on pühapäeval ja viimane järgmise nädala reedel. Septembrit eelistab festivali korraldaja novembrile seepärast, et sellisel ajal on suurel muusikaüritusel lisaväärtus – annab hoogu kooliaasta alguses muusikaõpilastele.