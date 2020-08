Ralli toob kokku tavalisest rohkem koroonatestijaid

Tartu Postimehe poole pöördus hiljuti üks Synlabi labori kõrval Medita kliinikus sageli eriarsti juures käiv inimene ja kurtis, et on mitmel korral näinud, kuidas koroonaproovi andma tulnud inimesed on fuajees tihedalt puntras koos ning osa neist ei kanna maski. Lisaks avaldas ta arvamust, et koridoris on läppunud õhk, mis annab tunnistust kehvast ventilatsioonist.