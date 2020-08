Kadri Leetmaa: Ühe planeeringu õppetunnid. Kui oluline on linna üldplaneering?

Teine näide on Karlova linnaosa teemaplaneering, mis algatati 2002. ja kehtestati 2010. aastal. Planeerimisprotsess oli põhjalik ning kogukond aktiivne, ent tulemus teistsugune. Päeva-Tähe-Pargi kvartali arendusala asjus tekkis kohtuvaidlus ning kohtulahendid tühistasid Karlova planeeringu vaidleva arendaja kruntide piires. Praegu tunneme seda kvartalit Tähe residentsidena ning ilmselt on hulk linlasi sellise arenguga rahul. Kohus andis siin omanikule õiguse lähtudes sellest, mis oli kinnistu omandamise ajal kirjas linna üldplaneeringus.

Need näited kõnelevad meile, et avaliku ja eraomaniku huvi klapitamisel võib jõuda erinevatele lahendustele. Kindlasti ei ole see nii, et ruumikorralduse tingimused maaomaniku jaoks ei tohi üldse muutuda. Tegureid, mis muutust võimaldavad, on aga palju: sihikindel ja koostööaldis kogukond, põhjalik ja kaasav planeerimisprotsess, arendajate valmisolek plaane muuta. Oma roll on majandustsüklil ning kindlasti muilgi tegureil.

Teine õppetund Ihaste metsa planeeringust, kuid tegelikult laiemalt Eesti planeerimispraktikast, on see, et seni ei saa me hästi hakkama avaliku funktsiooni tagamisega eramaal.

Raske öelda, mis neist teguritest on olnud Ihaste puhul Supilinnast erinevad. Praegu näeme ainult tulemust, et vaidleme detailplaneeringu üle, mis on üldplaneeringuga kooskõlas. Volikogu oleks saanud teha kannapöörde, seda aga üldplaneeringu autoriteedi hinnaga ning teadmisega, et näited, kus omanik saab kohtult toe oma õiguslikule ootusele, on olemas.

Teine õppetund Ihaste metsa planeeringust, kuid tegelikult laiemalt Eesti planeerimispraktikast, on see, et seni ei saa me hästi hakkama avaliku funktsiooni tagamisega eramaal. Näiteid seadusega ette nähtud kallasraja kadumisest elamuarenduste tõttu on üle Eesti palju. Kas oleme suutelised tegema eraomanikuga koostööd nii, et tema omanduses olev mets saabki jääda puhkemetsaks ja pakkuda linlastele puhkemetsale väärilist rõõmu ja rahu? Mis on need avalikud kasutused, mida eraomanik peaks linnalähedases puhkemetsas võimaldama?

Oletagem, et erametsas on suusa- ja jooksurada. Ilmselt paljud omanikud seda lubaksid. Kes aga peaks koristama prügi? Lõõgastav seenelkäik on päise päeva ajal ka erametsas lubatud. Kas ootame aga ka seda, et puhkemetsas saab spontaanselt ATVga rallida? Kas peaks saama sinna viia linnakrundilt niidetud muru?

Ihaste metsa planeeringus leidsime omanikukesksele ühiskonnale omase lahenduse. Osa metsast jäi eraomandiks ja seal saavad omanikud «teha, mida nad tahavad», teine osa maast saab kohaliku omavalitsuse omandiks, kus linn «saab teha, mida ta tahab».

Meil on menetluses oleva üldplaneeringuga määratud Tartu territooriumil nii mõnigi puhkemets. Linlane käib puhkamas ka linnaümbruse metsades, mis jäävad teistesse omavalitsustesse. Kuidas tagame, et neile metsadele ei langeks sellist avalikku kasutust, mis kahandab metsa väärtust ja mida ükski omanik ei taha oma metsas näha? Me ei saa ju kõiki puhkemetsi linna omandisse kaubelda.

Tugevate kogukondade teke ja linnaplaneerimises arvestatavaks muutumine on tegelikult väga oodatav fenomen. Uus põlvkond, kes julgeb olla kriitiline ka omanikukeskse ruumikorralduse suhtes linnades, on asunud aktiivselt ruumiotsustele kaasa mõtlema. Ei saada enam aru 1990. aastate täiserastamise ideoloogiast ja ei peagi saama, sest nähakse, milliste murede juurde on täielikult erastatud linnaruum meid juhatanud. See uus erastamisjärgne põlvkond linlasi küsib aina sagedamini: kelle linn see on? Samamoodi nagu on loomulikud maaomaniku äriplaanid, on arusaadavad faktiliselt avalikus kasutuses oleva metsaga seostuvad ruumikogemused ja emotsioonid.