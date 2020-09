Aivar Kokk jäi vallavolikogu esimehena umbusaldamata

Endine Jõgeva vallavanem, kevadel opositsiooni tõugatud keskerakondlane Aare Olgo tunnistas, et volinikud kurdavad talle, et Aivar Kokk kipub petma ja volinikke lubadustega ninapidi vedama. «Ma olen neile vastu vaielnud, sest mind isiklikult pole Aivar Kokk kunagi petnud,» sõnas Olgo istungil. «Täna aga lugesin ma valla lehte, kus oli Aivar Koka lühikeses loos kuus või seitse valet või pooltõde.» Olgo avaldas istungil kahtlust, et Koka lubadused ja plaanid lähevad lõpuks lörri ning tema tegevus teeb vallale kahju.

Kokk seevastu lausus, et umbusaldamine ongi opositsiooni õigus ja võimalus. «Jah, volikogu on see, kes juhib valda, jah, volikogu esimees on tänase koalitsiooni esimees, jah, volikogu esimees teeb ilma rahata võib- olla rohkem tööd, kui eelmises valitsuses mõni teine inimene,» põhjendas ta.