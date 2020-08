Elurikkus rändas suurtesse kilekottidesse

Elurikkuse alade rajamise üks eestvedajaid maastikuarhitekt Karin Bachmann selgitas, et platsidel läks juba kõrs kollaseks, mis näitas, et nüüd võib seda niitma hakata. Et lappidel oli sedavõrd palju heina, oli vaja see sealt kokku korjata, et uus elurikkus saaks segamatult tärgata. Heina kilekottidesse pakkimine oli paratamatu, sest kui seda lahtises autokastis vedada, lendab see lihtsalt laiali.