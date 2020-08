Trummar Aigar Vals naudib videosinglis koos kiilaspäise kaunitariga veemõnusid

Video režissöör, produtsent, monteerija ja üks näitlejaid on Aigar Vals ise. Tema kõrval naudib spaamõnusid kiilaspäiseks raseeritud Stina Leek, kes on tuntud kui tänavakunstnik rühmitises Ajuokse. Nii nemad kaks kui ka video operaator ja värvimääraja Siim Parisoo alias DEW8 on tartlased. Tartus asub ka video ja tulevase albumi valmimisega seotud Ö stuudio.