Ihaste ratsakooli direktoril lasub pedofiiliakahtlus

Ihaste ratsakooli direktori koha üle võtnud Siim Nõmmoja sõnul oli Villemsoni kinnipidamine neile ootamatu. «Meile kõigile oli vahistamine šokk ja arusaamatu lugu. Ma loodan väga, et politsei selgitab juba varsti täpsemad asjaolud välja,» rääkis ta.

Marko Villemson on praegu ametist eemaldatud ning tema treenerikutse on peatatud seni, kuni uurimine käib. «Praegu proovime oma tööd ümber korraldada ja töötame, et ratsakooli õppetöö rutiin taastuks,» rääkis Nõmmoja.