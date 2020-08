Galerii ⟩ Tabivere uus kool on sajameetrise galeriiga vahva pikihoone vooremaastikul

Uues hoones paiknevad ka huvikool ning raamatukogu.

Tabivere põhikooli tänase avamise ilusad hetked olid need, kui direktor Piret Siivelt kõnet pidades korraga erutusega tunnistas, et nüüd läks tal meelest, mida ta veel pidi ütlema. Aga natuke hiljem, kui ta õpetajate ansambli liikmena laulis Arne Oidi loomingu kullafondi kuuluvat lugu, kus on read «Muutub kõik, muutuvad moed ja kombed...», viimast, koolialgusele ja sügisele kohandatud sõnadega salmi solistina, sai ta publikult ühe väga kõva ja poolehoidva aplausi.

Homme, 1. septembril asub Tabivere põhikoolis õppima 149 last. Valla juhtide sõnul peaks õpilaste hulk 150 piiresse püsima jäämagi.

Esimesse klassi läheb tänavu 15 last.

Koolimaja on kõneväärt veel selle poolest, et selle välialale on kujundatud voored, neiks leidsid maastikuarhitektid inspiratsiooni Vooremaa maastikukaitsealalt.

Tabivere põhikooli õppehoone valmis arhitektuurikonkursi käigus välja valitud OÜ Arhitekt Must projekti «Galerii» järgi, arhitekt on Ott Alver. Hoone sisearhitekt on Kadi Karmann osaühingust T43 Sisearhitektid. Ehitaja on AS Tartu Ehitus.

Tabivere põhikooli lammutus ja ehitus on läinud Tartu vallale maksma ligi neli miljonit eurot, sellest 2,5 miljonit on tulnud koolivõrgu korrastamise meetmest.