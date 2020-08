Tartu esitas riiklikult tähtsaks kultuuriobjektiks südalinna kultuurikeskuse

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on südalinna kultuurikeskuse idee saanud küll alguse vajadusest kaasaegsete ruumide järele kunstimuuseumile ja linnaraamatukogule, kuid on koostöös kohalike kultuurikorraldajatega kasvanud kogu piirkonda arendavaks ideeks.

Lisaks on kultuurikeskuses sündmusruumide kompleks, kus keskse tähtsusega on kuni 500 istekohaga musta kasti tüüpi multifunktsionaalne saal kõikvõimalikele muusikasündmustele, etenduskunstidele ja konverentsidele. Eelnev analüüs on näidanud, et Tartus on sellise saali järele vajadus.