Lapsevanem peab lasteaeda sisenedes kandma näomaski

120 mudilasega Klaabu lasteaias kehtib praegu selge reegel: lapsevanem annab lapse rühmaõpetajale üle välisuksel ega sisene ise majja. Kui siiski mõnel vanemal tekib vajadus hoonesse minna, peab ta kandma näomaski. «Seda näiteks siis, kui meile tuuakse mõni uus laps,» selgitas direktor Jana Treier. Ta lisas, et ka harjutamisperioodil võib näomaskis vanem tulla siiski vaid kuni rühma koridorini, mitte rühmatuppa.

Uued olud, uued reeglid

Viiruseoht on toonud erilahendused ka lasteaedade õppekorraldusse. Kui varem on poistel-tüdrukutel olnud võimalik osaleda muusika- ja teadusringis ning jalgpalli, iluvõimlemise, varajase saksa ja inglise keele huviringides, siis praegu pole teada, kas neid üldse avatakse. «Selle otsustame septembri lõpus,» märkis Treier.

Eripedagoogid ja logopeedid tegutsevad lastega siiski endistviisi. «Vajaduse korral saavad nad kasutada visiiri või maski,» lisas direktor.

Teistmoodi tuleb lahendada ka muusika- ja liikumistegevusi. Kui tavaliselt on need toimunud saalis, kus kohe kui üks rühm on tegevuse lõpetanud, on alanud kohe teise rühma tegevus, siis septembrikuus on kõik sedalaadi ettevõtmised viidud õue.

Klaabu lasteaia direktor Jana Treier märkis, et rühmaruumi lubatavate laste arvu pole nende majas praegu võimalik ega ka vajalik vähendada.

Treier märkis, et rühmaruumi lubatavate laste arvu pole nende majas praegu võimalik ega ka vajalik vähendada, kuna rühmaruumid on avarad. «Reaalne elu paneb ruumi täitumuse küsimuse ise paika,» ütles ta ja selgitas, et kuna nohuseid ja köhaseid lapsi ei võeta vastu mingil juhul, siis hakkab paratamatult mingi osa lastest kodus olema. Kui pere käib reisil, ei tohi laps peale reisi kaks nädalat lasteaeda tulla.

Huviringe esialgu pole

Poku lasteaias on kasutusel samalaadsed reeglid. «Praegu võtame hommikuti lapsi vastu õues, ka liikumistegevused toimuvad õues,» ​ütles direktor Olivia Voltri. Kui lapsevanemal on vajadus siseneda majja, peab ta kandma näomaski ja hoidma distantsi. «Siis on ka personalil näomask ees,» lisas direktor.

Huviringe pole Poku lasteaias septembrisse üldse planeeritud. Samuti ei toimu külalisetendusi. Voltri lisas, et õppekäigud vajavad täpsemat planeerimist, sest linnaliinibussidega ei ole kavas liigelda. «Kui on tellitud buss ja ainult üks rühm on ekskursioonile minemas, ainult siis saavad lapsed minna,» ütles Voltri.

Nii Klaabu kui Poku lasteaia lapsed võivad praeguste reeglite kohaselt isikliku pehme mänguasja endaga lasteaeda kaasa võtta. Seda peetakse oluliseks, sest see tekitab lastes turvatunnet. Samas märkis Poku lasteaia direktor, et nende lapsed võivad oma mänguasja kaissu võtta üksnes magamise ajaks. «Lapsevanem peab tagama selle, et lasteaeda võetakse vaid puhas kaisukas.»

Kui varem oli Poku lasteaias reedeti mänguasjapäev, kus lapsed võisid mängimiseks oma asju üsna vabalt kaasa võtta, siis praegu seda ei tehta.

Lottes reeglid leebemad

Erinevalt teistest lasteaedadest ei ole Lotte lasteaias lapsevanematel ruumidesse tulles kohustust näomaski kanda. «See on soovituslik, nii mõnigi vanem seda ka teeb,» ütles direktor Viive Vellemaa, kuid lisas, et kuna praegu Tartus suurt haigestumust ei paista olevat, pole ka väga rangeid reegleid tarvis kasutada.