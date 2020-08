Viirusest räsitud teatrielu kahjustusi mõõdab piletimüük

Teatrilaevastik on heisanud purjed, et hakata seilama uue hooaja tormistel vetel. Vanemuise 151. hooaja avasid 21. augustil muusikalavastus «Õhtu Leháriga» ja läinud reedel draama «Kaalud». Emajõelinna väiksemad etendusasutused Tartu Uus Teater, Must Kast ja Tartu suveteatri selts oma lipulaeva Karlova teatriga võtavad publiku pardale septembri algul. Paras aeg uurida, kui rasket mõju on kergelt nakkav haigus avaldanud nende hooajale.