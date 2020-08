Mart Hiob: Järgmine samm on tramm

Tartu trammivõrgu väljaehitamise suurima takistusena on esile toodud investeeringu mahtu. See on tõsine küsimus ja vajab lisahindamist. Selle aasta alguses valminud uuringu kohaselt aga ei ole vähemalt esimese etapi väljaehitamine Tartu eelarvet ja sarnaseid projekte arvestades midagi üle jõu käivat. Esimese etapi kogumaksumuseks (nii võrgu ja depoo rajamine kui ka vajalike trammikoosseisude hankimine) hindasid uuringu koostajad 85,3 miljonit eurot. Kui Tartu saaks kasutada toetust sama suure omaosaluse tingimusega, mida Tallinn kasutab praegu oma trammivõrgu laiendamisel ja mida Tartu on kasutanud näiteks Idaringtee ehitusel, oleks Tartu linna arvestuslik panus 12,8 miljonit eurot, mis jaguneks mitme aasta peale. Tartu linna iga-aastane investeeringute maht on aga ligi 20 miljonit eurot.

Arvestades Euroopa Liidu ja Eesti riigi seatud eesmärke kliimamuutusega võitlemisel on praegu just õige aeg trammivõrguehituseks. Euroopa on eraldamas suuri summasid keskkonnaprojektide toetamiseks ja Tartu tramm võiks olla üks neist projektidest, mida Eesti esitaks. Kõige parem trammivõrgu ehitamise puhul on see, et tegemist on investeeringuga, mis ei teeni end tagasi mitte ainult sotsiaal-majanduslikult, vaid ka puhtalt rahaliselt. Trammide käitamisega võidab Tartu bussiliinide vähendamise arvelt ja saab seetõttu jätta tulevikus rohkem raha teistele valdkondadele.

Praegu koostamisel olev Tartu linna üldplaneering on just õige koht tuleviku katsumusteks valmistumiseks. Üldplaneeringu eskiisi on lisatud udune moodustis nimega «tulevikku suunatud ühistranspordi ala» ei võimalda aga tegelike plaanidega edasi minna. Praeguses etapis on mõistlik valida trammiuuringust sobivad liinialternatiivid ning need lisada transpordivõrgustiku kihile. See annab aluse raha taotleda ja edasisi uuringuid teha. Järgnevas eskiisprojekti koostamise faasis saab trammivõrgu paiknemise uuesti üle vaadata ning seda vajaduse korral muuta ja täiendada. Ilma üldplaneeringut täiendamata meil seda võimalust ei ole ja põhjuseta sulgeme enda jaoks suure võimaluste akna.

Uljamad visionäärid on välja pakkunud ka teisi innovaatilisi lahendusi liikumise parandamiseks, nagu õhu­trammi loomine. Neil lahendustel on aga kaks peamist puudust: esiteks puudub Tartu-suuruses ja Tartu elaniketihedusega linnas vajadus transpordi viimiseks niivõrd suures ulatuses mitmetasandiliseks ning teiseks ei ole vastav tehnoloogia välja arendatud ja üheski linnas ei ole õhutramm kasutusel peamise ühistranspordiliigina. Ainult Euroopa planeerijatele meeldimise pärast või turistidele ei ole seda mõtet kavandada. Meil on vaja lahendust, mis on oma töökindlust ja eeliseid tõestanud paljudes maailma linnades.