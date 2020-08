Galerii ⟩ Arstitudengid panid proovile oma anatoomiateadmised

Korraldajate jaoks oli eelkõige olümpiaadi eesmärk populariseerida arstiteaduse õppimist ning näidata, et see ei pea tingimata olema kuiv ja üksluine tegevus. «Akadeemilisest küljest on olümpiaad lõbus viis teadmiste kinnistamiseks. Võistlusmoment paneb pingutama ning sunnib mugavustsoonist välja,» leidis Kilgi.