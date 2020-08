Ööpäevaga lisandus Tartumaale üks positiivne test

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 13 inimesel. Harjumaale laekus 4 uut positiivset testitulemust, üks nakatunu lisandus ka Lääne-Virumaale ja Tartumaale. Ühel positiivse testitulemuse andnud puudus rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 650 inimest

Kaks Ida-Virumaa haigestunut on Estonia kaevanduse töötajad ning viis sama kaevanduse kolde lähikontaktsed. Üks koroonaviiruse juhtum on seotud reisimisega. Kahel juhul haigestusid nakatunu lähikontaktsed, ühel juhul kahest oli tegemist Ojamaa kaevanduse kolde lähikontaktsega. Neljal juhul on haigestumise asjaolud täpsustamisel.

Estonia kaevanduse koldega on kokku seotud 54 haigusjuhtu, viirus hakkas kaevanduse töötajatele ja nende lähikontaktsetele levima kahelt meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder viibinud kaevanduse töötajalt. Kuna esimesed kaks Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 52 koroonaviiruse juhtu.

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks kokku seotud 15 baari külastajat, kellest kaks on Estonia kaevanduse töötajad. Ojamaa kaevanduse koldega on seotud hetkel kaheksa inimest.

Terviseameti ida regionaalosakond jälgib seoses koroonaviiruse levikuga ligi 650 inimest, neist 94 on haigestunud.

Neljast viimase ööpäeva lisandunud Harjumaa nakatunust kaks sai viiruse lähikontaktist haigestunuga, ülejäänud juhtumite asjaolud on hetkel selgitamisel. Samuti on Tartumaa COVID-19 haigusjuhu asjaolud veel selgitamisel.

Perioodil 27.-28. august lisandunud Harjumaa seitsmest juhust kaks on seotud reisimisega Euroopa Liidus, kolmel juhul haigestusid seniste haigete lähikontaktsed. Kahel juhul jäi nakkusallikas teadmata.

Haiglaravil viibijate arv langes kolme inimese võrra

29. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 9 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Möödunud ööpäeva jooksul sai haiglast koju kolm inimest, koroonaviiruse tõttu uusi patsiente ei hospidaliseeritud.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 409 COVID-19 haigusjuhtumit 396 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2086 inimest. Neist 1 581 inimese (75,8%) haigusjuhtum on lõpetatud, 505 inimese puhul (24,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 13,5.

Eestis on kokku tehtud üle 147 tuhande esmase testi, nendest 2 363 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Kuidas peatada koroonaviiruse levik?

Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine.

Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda ka maski.

Kinniseid rahvarohkeid kohti tuleks võimalusel vältida.

Järgida tuleb kätehügieeni ehk teisisõnu: käsi tuleb pesta tihti.

Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett ja seepi, avalikes kohtades alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.

Aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb koheselt visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätikut puudumisel kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt.

Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega.

Mistahes haigussümptomite puhul tuleb kahtlustada koroonaviirust ja helistada oma perearstile.

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.meCOVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.