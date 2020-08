Tartu elurikkuse pargid niidetakse madalaks

Projekti üks eestvedaja Merle Karro-Kalbergi sõnul on niitmine praegu - augusti lõpus - vajalik, kuna sellega soodustatakse selliste liikide levimist, mis muidu ei suuda läbi lamandunud heina kasvada. «Me räägime parkidest kui maastikulaborist, kus saame katsetada eri viisidega, kuidas elurikkust tõsta. Seni tehtu on meie esimene samm, et parkidesse elu tagasi tuua,» ütles ta.