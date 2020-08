Alkoholimüügi piirang jääb Tartumaal kehtima veel vähemalt nädalaks

Kui vahepeal hellitati Tartumaal lootust, et 7. augustist kehtinud öine alkoholimüügi piirang võib järgmisel nädalal kaduda, siis täna langetas Lõuna prefekt Vallo Koppel otsuse, et see jääb siiski kehtima. Lisaks kehtestab poliotsei samasuguse piirangu Harju-, Põlva-, Valga- ja Võrumaal.