Galerii ⟩ Riigikohtusse pääseb nüüd Kuradisilla kõrvalt

Kersti Kaljulaid tänas kõnes põlvkonda, kes pea 30 aastat on õigussüsteemi üles ehitanud ning on nüüd lahkunud või lahkumas väljateenitud pensionipõlve pidama. «Teie panus on tugevdanud meie õigusriiki ja taganud kohtu kõrge autoriteedi meie ühiskonnas,» ütles Kaljulaid. Kaljulaid käis välja idee, et gümnaasiumiastmes võiks kooliõpilastele rohkem tutvustada õigussüsteemi, et nad saaks olla teadlikumad oma õiguste ja võimaluste kasutamisest, kuid nentis, et inimesi võib kohtutee ette võtmisel pelutada mitte ainult teadmiste, vaid ka raha puudus.

Kõrged riigilõivud

«Põhiseadus annab igaühele õiguse pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse, aga seda õigust pärsivad tihtipeale menetluskulud,» ütles Kaljulaid. «On riigikohtu majastki pööratud sellele asjaolule tähelepanu, tunnistades näiteks liiga kõrged riigilõivud põhiseaduse vastaseks,» nentis president ja lisas, et tal tuleb nõustuda riigikohtu esimehe Villu Kõvega, kes kevadises ettekandes riigikogu ees hoiatas, et juba sel sügisel võib oodata majandusraskuste tõttu ees veel rohkem kohtuasju, mis suurendavad kohtute töökoormust ja võivad nõuda kohtusse pöördujatelt materiaalseid vahendeid, mis võivad suurendada nende vaesusriski. «On oluline, et meie inimesed tunneksid, et õiguse mõistmine on igaühele, mitte ainult sellele, kel rahakott puuga seljas on. Kohtusse pöördumine ei tohi kaasa tuua majanduslikku kitsikusse sattumist,» ütles president.

President rõhutas, et riigikohtu asukoht Tartus tugevdab tänu koostööle ülikooliga õigusteaduse arengut. Samas tõi Kaljulaid välja, et Tartu ülikoolil on keeruline pakkuda tingimusi, mis on õigusteaduse arenguks hädavajalikud, sest rahvusvahelised grandid on ennekõike käepärased kodumaise rahastuse asendajad loodus- ja täppisteadustes. Ta lisas, et seda tänulikum on ta hästi makstud praktikutele, kes missioonitundest õigusteadust arendavad ning noori juriste harivad ning innustavad.

Ka peaminister Jüri Ratas leidis, et ülikoolilinn on riigikohtu asupaigana hea valik. «Tartus paiknemine sümboliseerib kohtuvõimu sõltumatust,» leidis Ratas. «Meil on olnud õnne ning juriidilist tarkust, et oleme saanud oma riigi rajada tugevatele seaduandlikele raamidele, seadusetäht nõuab samas aga alati tõlgendamist, milles on oluline roll haritud seadusetundjatel,» ütles Ratas ja lisas, et selles töös, õigusmõtte mõtisklemisel ning arendamisel on riigikohtul kindlasti keskne roll.

